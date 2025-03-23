İBB, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Mart 2025 tarihli kararı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek, rüşvet almak, kamu ihalelerine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlamalarıyla tutuklandı. Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince görevinden uzaklaştırıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise irtikap ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı. Aynı yasal dayanaklarla görevinden geçici olarak alındı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında ise silahlı terör örgütüne yardım etme suçlaması bulunuyor. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanan Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürk, İstanbul Valiliği tarafından Şişli Belediye Başkan Vekili olarak atandı.



