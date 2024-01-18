İBB'den çöken bina açıklaması: 'Müdahalemiz olmadan yapıda kendinden çökme meydana geldi'

Ümraniye’de Göztepe-Ümraniye Metro hattındaki çalışmalar sırasında hasar alan bitişik iki bina çöktü. Olay sonrası adrese gelen İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, “3 ay öncesinde hem daire sahipleri hem de esnaf tahliye durumunu konuştuk” dedi.

Ümraniye’de çalışma yapılan metro hattında meydana gelen kısmi çökme nedeniyle, daha öncesinde boşaltılmış olan biri dört diğeri üç katlı iki bina çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olabilecek bir çökme riskine karşı ekipler tarafından bölgede güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Olay sonrası adrese gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, ” Biz bu bölgede tünel çalışmasına başlamadan önce tünel kazısı öncesi oluşabilecek riskleri, ön gördüğümüz için 3 ay öncesinde hem daire sahipleri hem de esnaf tahliye durumunu konuştuk. Gerekli maddi ve manevi destekler verilerek bu binadaki boşaltma işlemini gerçekleştirdik. Kazı çalışmalarımızda son 5 metreye geldiğimiz noktada tünelde bugün itibarıyla kazıda risk gördüğümüz için yüzeyde de kontroller yapmaya başladık. O esnada çeşitli esnaf faaliyetleri görüldü ve vatandaş uyarıldı. Binayı tekrar içinde olan kişilerle beraber tahliye ettik. Sadece bu binada değil çevrede riskli olarak gördüğümüz iki binada da tahliye işlemi yaptık. Çevredeki yapı stoğunun zorluğu, bizi tünel çalışmalarımız esnasında çok fazla kısıtlıyor. Bizim herhangi bir müdahalemiz olmadan yapıda kendinden çökme meydana geldi. Herhangi bir mağduriyet oluşturmadan gerekli sosyal ve maddi destek verilecektir. Metro çalışmamız çevre güvenliği alındıktan sonra devam edecektir” dedi.