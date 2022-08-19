İBB'den mazot ve ekmeklik buğday desteği

CHP' Silivri İlçe Başkanlığından konuyla ilgili yapılan duyuruda “Sapla samanı ayırıyor çiftçimize nefes aldıracak desteklere devam ediyoruz. Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışımız ile siyaset yapmadan, ihtiyaç sahibi çiftçilerimize gerçek anlamda destek oluyor; mazot desteği ve ekmelik buğday tohumu dağıtıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başvuru için gereken evraklar

* 2 Adet Silivri Ziraat Odasından alınmış Çiftçilik Belgesi veya Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınacak ÇKS kaydı,

* Kimlik fotokopisi

* Araç Ruhsat Fotokopisi (Çiftçilik veya ÇKS Belgesi ile aynı kişiye ait olmalıdır)

Son başvuru tarihi: 2 Eylül 2022

Başvuru noktası: İBB Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi İBB Koordinatörlüğü

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür eder; desteklerin Silivri ilçemize hayırlı olmasını dileriz.”