İBB'den Silivri'de Çiftçilere Tohum Desteği: Binlerce Üreticiye Umut Aşılandı

İBB, tarımsal üretimi destekleme çalışmaları kapsamında Silivri’de düzenlenen törende binlerce çiftçiye ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıttı. Başkan Vekili Nuri Aslan ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yaptığı anlamlı konuşmalar, üreticilerden büyük alkış aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarıma ve çiftçiye destek vizyonu doğrultusunda Silivri’de önemli bir etkinliğe imza attı. 12 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Müjdat Gürsu Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen törenle 8 ilçede binlerce üreticiye ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu desteği sağlandı.

Etkinliğe; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB bürokratları, genel sekreter yardımcıları, il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, Ziraat Odası ve Önder Çiftçi Derneği yöneticileri ile çok sayıda üretici katıldı.

Balcıoğlu: “Bu Topraklara Umut Ekiyoruz”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, üretime verilen bu desteğin sadece tohum değil, umut ekiyor oluşuna dikkat çekti:

“Toprağa ve üretime emek veren çok kıymetli üreticilerimiz, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün burada sadece ayçiçeği, fasulye ya da nohut tohumu değil; bu topraklara üretimi, umudu, birlik ve beraberliği ekiyoruz. Ekrem Başkanım keşke burada olsaydı da çiftçilerin gözündeki umudu görseydi ama görüyor, hiç kuşkunuz olmasın.”

Silivri’nin İstanbul’un yüzölçümünün altıda birini oluşturduğunu ve 900 kilometrekarelik alanın 500 kilometrekarelik kısmının tarım arazisi olduğunu belirten Balcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz Silivri’de bu topraklara sahip çıkacağız. İstanbul’a bağlıyız ama İstanbul’un gıda kapısı olma hedefindeyiz. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Bu özgürce toplanabilmenin, bu desteği alabilmenin arkasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu var. Ona minnettarız.”

Aslan: “Tohum Değil, Umut Dağıtıyoruz”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise konuşmasında İBB’nin son 5 yılda tarıma verdiği büyük destekleri rakamlarla aktardı:

“Bugün siz sevgili çiftçilerimize ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu desteğimizin dağıtımı için bir aradayız. Ekrem Başkanımızın vizyonuyla, İstanbul’da tarımsal üretimi canlandırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Ne yazık ki bugün burada değil; Silivri Cezaevi'nde tutsak. Ama biz onun vizyonunu yaşatıyor, üreticinin yanında durmaya devam ediyoruz.”

Aslan, konuşmasında 2020 yılında 693 olan destek verilen çiftçi sayısının, 2024 itibariyle 9.843’e ulaştığını vurgulayarak şöyle dedi:

“İlk kez ayçiçeği, kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 8 ilçede 2.026 çiftçimize toplam 3.133 torba ayçiçeği tohumu; 7 ilçede 256 çiftçimize ise 13.200 kg kuru fasulye ve 12.050 kg nohut tohumu dağıtımı yapılacak. Bu destekle yaklaşık 92 bin dekarlık alanda üretim sağlanacak ve 7 milyon litre ayçiçek yağı elde edilmesi bekleniyor.”

İBB’nin sadece tohum değil; damla sulama, mazot, gübre, fide, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık gibi birçok alanda da üreticiye destek verdiğini belirten Aslan, konuşmasının sonunda Ekrem İmamoğlu’na şu sözlerle selam gönderdi:

“İstanbul’un kaynaklarını halkın hizmetine sunan Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, bu vizyonun tüm emekçilerine ve bu mücadeleyi büyüten üreticilerimize selam olsun. Hep birlikte üretecek, hep birlikte ayağa kalkacağız.”

???? Tohum Dağıtım Rakamları:

Ayçiçeği Tohumu Desteği:

8 ilçe, 96 mahalle

2.026 çiftçiye 3.133 torba

92.000 dekar ekim alanı

16.500 ton ürün → 7 milyon litre ayçiçek yağı

Kuru Fasulye ve Nohut Tohumu Desteği:

7 ilçe, 70 mahalle

256 çiftçiye 25.250 kg (13.200 kg kuru fasulye + 12.050 kg nohut)

2.000 dekar alanda 360 ton ürün beklentisi