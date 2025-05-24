İBB'den Silivri Millet Bahçesi'nde Çevre Sağlığı İçin İlaçlama Çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri Millet Bahçesi’nde halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir çalışmaya imza attı. Bahar aylarında artış gösteren sinek, haşere ve diğer zararlılarla mücadele kapsamında, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla kapsamlı bir ilaçlama uygulaması yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların daha hijyenik ve konforlu ortamlarda vakit geçirebilmesi için bu tür çalışmaların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. İlaçlama işlemleri, çevre sağlığına duyarlı ekipmanlar ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi.

İBB tarafından yapılan açıklamada, özellikle park, bahçe ve yeşil alanlarda yürütülen bu çalışmaların ilçe genelinde mevsimsel program dahilinde devam edeceği vurgulandı. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, “Halk sağlığı bizim önceliğimizdir” denilerek, zararlılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.