İBB ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada ise “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede yaşanan şiddetli yağış sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor. İSKİ ekipleri 7 vidanjör, 2 kombine, 1 kuka ve 30 personel ile çalışmalarını sahada gerçekleştirdi. İBB Yol Bakım ekipleri 3 bekoleder, 3 kamyon, 4 aksesuar aracı, 1 kato, 1 kombine ekibi, 1 vidanjör ve 50 personel ile çalışmalarını sahada gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri de 55 müracaatın anlık olarak 36’sına müdahale ederken, 19’unun çalışmalarına devam ediyor” ifadeleriyle yazılı bir açıklama yayınlandı.

“Silivri Belediyesi ve İBB ekiplerine teşekkür ederiz”

Açıklamada ayrıca “İlçede İBB sorumluluğunda bulunan ana arterlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmamış olup, İBB ekipleri Silivri Belediyesi ekiplerine de çalışmalarda destek vermiştir. Ancak AKOM tarafından yapılan açıklamayı dikkate alarak gerekli ön hazırlığı yapmayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB bağlı kuruluş ve ekiplerini suçlayarak "topu taca atmaya" çalışmaktadır. Ara arterlerin ve yağmur suyu kanallarının temizliğinin kendi sorumluluğunda olduğunu hatırlatır; çalışmalarda emek gösteren Silivri Belediyesi ve İBB ekiplerinin kıymetli emekçilerine teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

