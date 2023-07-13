İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay otogarda incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Büyük İstanbul Otogarı’nda incelemelerde bulundu. Otogarın güney girişindeki köprüde deprem çalışmalarının başladığını öne süren Alpay, köprüde gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık 150 gün gibi bir süre içerisinde sona ereceğini iddia etti.

Otogardaki çalışmalarını tamamlayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. 2019 yılından itibaren otogarın deprem güvenliği açısından incelemelerine başlandığını öne süren Alpay, “Şu anda bulunduğumuz otogarımız 1987 yılında inşaatına başlanmış ve 1994 yılında İstanbulluların hizmetine açılmıştı. Aradan geçen bu zaman dilimi içerisinde de çeşitli işletmeciler tarafından işletilmeye devam etmekteydi ve 2019 yılından sonra da tekrar bu sefer İBB tarafından tekrar işletmeye alınmış alanımızdı. Özellikle 2019 yılından sonra bu alanlarla ilgili daha önce de basında da çıkan haberler ve görüşmelerde de göreceğiniz üzere sıkıntılar yaşanmaktaydı. Hem işleyiş adına, hem mekanlar adına sıkıntılar yaşanmaktaydı. İlk önce biz bu işleri bir rayına soktuk ve oldukça düzgün ve İstanbullu vatandaşlarımıza yakışır iyi bir hizmet kalitesi sunmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik ki şu an için birçok fonksiyonu barındıran, sadece otogar değil hizmet adına birçok fonksiyonu barındıran bir alan oldu. 2019 yılından itibaren de özellikle yapının 25-29 yıllık yapı olması nedeniyle de yapının statik açıdan yani deprem güvenliği açısından da incelemelerine başladık. Çok hızlı bir şekilde deprem etkisindeki performans değerlendirmeleri raporları hazırlandı. Bunu da İBB bünyesindeki Deprem Daire Başkanlığı’nda İstanbul Şehircilik Atölyesi tarafından bütün bu analizler yapıldı. 220 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz şu anda otogar alanı ve çevresindeki yollarla birlikte, şu anda altında bulunduğumuz köprülerle birlikte de 290 bin metrekare bir yapıdan bahsediyoruz ki bu alanda güçlendirme yapının birbiriyle olan birleşik ve özellikle temeldeki birleşmeleri nedeniyle de bütün bu sistemin birlikte çözülmesi daha doğru olacağı kanaatindeydik” dedi.

“Dinamik yüklerin çok olduğu alanların raporlamaları ve projeleriyle başladık”

Otogarda devam eden çalışmaların dinamik yüklerin daha fazla olduğu yerlerde başlattıklarını iddia eden Alpay, “Biz özellikle güçlendirme çalışmalarını dinamik yüklerin çok olduğu ne demek dinamik yük işte araçların üstünden geçtiği, otobüslerin üstünden geçtiği şu anda bulunan Güneydoğu Cephesindeki güney girişinden, otogarımızın güney girişindeki bu katlar arası köprü gibi dinamik yüklerin çok olduğu alanların raporlamaları ve projeleriyle başladık. Özellikle riskli gördüğümüz ki şu arka tarafta iki bağlantı noktasını gördüğümüz bu köprüyü de tabii bu köprüyü de 2 yıl öncesinden trafiğe kapattık. Dolayısıyla yük almasını engellemiş olduk. Projelerimiz bu hazırlanan raporlar çerçevesinde projelerimiz tamamlandı. Şu anda özellikle güneydoğu istikametinde bulunan ve katlar arası köprü dediğimiz yüzde 8 açıklıklı yüzde 10 eğimli viyadük köprüden çalışmamıza başlıyoruz. Öncelikli olarak temelinde ve temeldeki bağ kirişlerdeki güçlendirme daha sonraki kolon ve kiriş bağlantılarındaki güçlendirme işlemimizi tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Deprem güvenliği tam anlamıyla sağlanmış bir otogarla vatandaşımızı buluşturmuş olacağız”

Yürütülen çalışmalarla birlikte İstanbullu vatandaşları deprem güvenliği tam olarak sağlanmış bir otogarla buluşturacaklarını öne süren Genel Sekreter Yardımcısı Alpay, “Neden bu bölgeden başladık çünkü özellikle günde 100-150 bin kişinin kullandığı ve bin-1500 aracın da otogarı kullandığını varsaydığımız zaman buranın sirkülasyonunun da bir taraftan kesilmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir programlamayla önce burada sonra daha önce de işte basında yer alan iki peronlar arasındaki bağ ki bu bağ köprüsü aslında 2 yıldır kullanılmıyor ve kullanıma kapalı. Oranın da yıkım kararları çıktı. Onu da kaldıracağız ki o zaten otogarın sirkülasyonunda bir sıkıntı oluşturmuyor. Ve güney girişindeki ana viyadüklerle de çalışmayı sürdüreceğiz. Bütün deprem performans analizleri yapıldı ve bütün projeler hazırlanıyor. Şu anda bu noktadan başlayarak daha sonra da asıl yapıların da bulunduğu alanlarda da ihtiyaç halinde o raporlarla çıkan projeler ışığında ihtiyaç halinde de güçlendirme çalışmalarımızı başlatmış ve hızlı bir şekilde tamamlamış olacağız. Şu anda bulunduğumuz köprü için 150 günlük bir süre öngörülüyor. Ve burada bir aksamaya da neden olunmayacak. Ve diğer alanda bu arada hızlı bir şekilde girip bir yıl içerisinde, 1-1,5 yıl içerisinde artık deprem güvenliği tam anlamıyla sağlanmış bir otogarla vatandaşımızı buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.