İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb