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- İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.
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