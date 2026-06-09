İBB Meclisi Toplandı: Başkan Balcıoğlu Haziran Oturumuna Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nın 1. Oturumu’na İBB Meclis Üyeleri ile birlikte katıldı.

Toplantıda İstanbul genelini ilgilendiren gündem maddeleri görüşülürken, yerel yönetim çalışmaları ve kent genelindeki hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

“İstanbul İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, İstanbul’un geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Balcıoğlu, İstanbul’a ve Silivri’ye hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul için çalışmaya, ortak akılla ve iş birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Alınan kararların İstanbul’umuza, Silivri’mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yerel Yönetim Gündemi Masaya Yatırıldı

İBB Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nda kentin çeşitli alanlardaki ihtiyaçları, devam eden projeler ve belediye hizmetlerine ilişkin konular ele alınırken, meclis üyeleri gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.