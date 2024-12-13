İBB Meclisinde İSPARK ücretlerin yüzde 115 zam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yapılan oylamada İSPARK ücret tarifelerine zam içeren teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Teklifle bazı ilçelerde otopark ücretlerinde yüzde 115’e varan zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde Aralık ayı toplantılarının 3’ncü oturumu Saraçhane’deki belediye binasında Meclis Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığın gerçekleştirildi. İBB Meclisi’nde komisyon raporları görüşüldü. Toplantıda ayrıca İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu. AK Parti grubu, zam teklifinin iletildiği rapora ret oyu kullanırken CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Yüzde 115’e varan zam

Fatih ve Kadıköy ilçelerinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 500 liraya yükseltilmesi önerildi. Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 200 liraya, günlük ücretin 195 liradan 400 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 50 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Ücret tarifesindeki artışı da içeren raporla, otomobiller için kapalı ve açık otoparklarda; Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Üsküdar’ın yer aldığı 1’inci bölgede ücretler 0-1 saat aralığında 52 liradan 70 liraya, 1-2 saat aralığında 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat aralığında 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat aralığında 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat aralığında 134 liradan 180 liraya, 12-24 saat aralığında 202 liradan 270 liraya ulaştı.

Ücretler, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye’de ise aynı fiyatlarla artarken, 3’üncü bölgede ise 0-1 saat 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat aralığında 46 liradan 60 liraya, 2-4 saat aralığında 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat aralığında 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat aralığında 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat aralığında 146 liradan 195 liraya yükseldi.

Kapalı Otopark 100 TL oldu

Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar’da araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 100 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 160 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 200 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 400 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 150 liraya, günlük ücretin 195 liradan 300 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 40 liraya yükseltilmesi istendi.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye’de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 110 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 130 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 170 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 210 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 310 liraya yükseltilmesi önerildi.

Her 30 dakika 35 TL yükselecek

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında; araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 120 liraya, günlük ücretin 195 liradan 240 liraya, sonraki her saatin 30 liradan 35 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile’de ise 50 lira olan 1 saatlik park ücretinin 60 liraya, 1-2 saat arası ücretin 60 liradan 70 liraya, 2-4 saat arası ücretin 80 liradan 90 liraya, 4-8 saat arası ücretin 100 liradan 110 liraya, 8-12 saat arası ücretin 150 liradan 160 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 195 liradan 200 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 50 liradan 60 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, günlük ücretin 165 liradan 190 liraya ve sonraki her saatin 30 lira olması istendi.

Koru Ve Mesire Alanlarına Giriş 170 Tl Oldu

Orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi. Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 141 liradan 170 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 403 liradan 420 liraya, midibüs için 708 liradan 750 liraya, otobüs-kamyon için 1418 liradan 1500 liraya, motosiklet için de 94 liradan 100 liraya çıkarılması istendi.

Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücreti 19 liradan 25 liraya, günlük ücreti ise 80 liradan 100 liraya çıkarılması önerildi.

İBB Meclisinde yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti grubu "hayır" oyu verdi. Teklif CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK’ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.