İBB Mehteranı Büyükçekmece'de Rumeli rüzgarı estirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı, "Mehterle Rumeli" konseriyle Büyükçekmece’de sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı, "Mehterle Rumeli" konseriyle Büyükçekmece’de sanatseverlerle bir araya geldi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde mehter müziğinin görkemli ritmi ile Rumeli ezgilerinin harmanlandığı konser, izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Rumeli ezgileri ve mehter ritmi yoğun ilgi gördü

Rumeli ezgilerinin coşkusunu mehterin güçlü ritmiyle bir araya getiren "Mehterle Rumeli" konserine, sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Konserde Ceddin Deden, Güreş Havası, Kara Yusuf, Kazibem ve Deryalar gibi seçkin eserler; mehterin etkileyici yorumlarıyla sahnede hayat bulurken, coşkulu performanslar dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konser finalinde Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu tarafından emeği geçenlere çiçek takdim edildi.