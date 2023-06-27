İBB'nin Feshane'de açtığı sergide tepki çeken fotoğraflar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Art İstanbul Feshane’de, ‘Ortadan başlamak’ adlı sergide yer alan cinsel içerikli ve LGBT propogandalı tablolar tepkilere neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Eyüpsultan Feshane’de bulunan ve 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Haziran günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle ‘Art İstanbul Feshane’ ismiyle açılışı yapılmıştı. Günler sonra ‘Ortadan başlamak’ adlı sergi vatandaşların ziyaretine sunuldu. Sergide yer alan cinsel içerikli ve LGBT propagandalı tabloların sergilenmesi ziyaretçiler tarafından tepkilere neden oldu. Sosyal medyada oldukça tepki gören sergi ile ilgili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yazılı açıklamada bulundu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul’un kalbi Eyüpsultan’da ahlak ve değerlerimize uygun olmayan sergiyle ilgili İBB tarafından gerekli adımların atılacağını ’ümit ederek’ bir açıklama yapmamıştık. İfade özgürlüğüne her zaman saygı duyarız. Ancak bu özgürlük, toplumumuzun çoğunluğunun kabul edilemez bulabileceği ahlaki sınırların aşıldığı bir noktada olmamalıdır. Bu şehre hizmet etme iddiasıyla yola çıkan herkesin, toplumumuzun değerlerine ve ahlaki ilkelerine saygı duymakla yükümlü olduğunu unutmaması gerekir. Artİstanbul Feshane’de açılan sergiyle ilgili, İBB’nin toplumun hassasiyetlerini anlamasını ve bu ahlaki çizginin aşılmamasını sağlamasını bekliyoruz.”

Öte yandan gelen tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sergiyi ziyaretçilere kapattığı öğrenildi.