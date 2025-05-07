İBB'nin Kentsel Dönüşüm Mobil Ofisi Selimpaşa'da Hizmet Veriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kentsel dönüşüm sürecini yakından anlatmak için Selimpaşa'ya mobil iletişim ofisi kurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm çalışmalarını mahalle sakinlerine daha yakından anlatmak ve bilgilendirme süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Kentsel Dönüşüm Mobil İletişim Ofisi ile Selimpaşa Mahallesi’nde hizmet veriyor.
Selimpaşa Kapalı Pazar Alanı yanında konuşlanan mobil ofis, vatandaşların dönüşüm projeleri hakkında bilgi almasını, sorularını doğrudan yetkililere iletmesini ve başvuru süreçlerine dair danışmanlık hizmeti almasını sağlıyor.
“Dayanıklı bir İstanbul için hep birlikte” sloganıyla yürütülen çalışma, depreme dayanıklı, güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyor.