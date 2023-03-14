İBB'nin kızları yılmadan çalışıyor

Silivri İBB Müjdat Gürsu futbol antrenörlerinden Bülent Gündüz'ün ilçe gençleri için düzenlenen kurslarının biri olan Kız Futbol antrenmanlarında Silivrili kızlar yılmadan çalışıyor.

İBB'nin kızları yılmadan çalışıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Silivri’de birçok branşta çalışmalar yürüten İBB Müjdat Gürsu Tesisleri’nde Silivrili gençler spor yapma sevincini yaşıyor. Futbol antrenörü Bülent Gündüz’ün antrene ettiği kız futbol takımı hafta sonu lig oynayacaklarmış gibi yılmadan çalışıyorlar. Haftanın belirli günlerinde idmanlarını sürdüren kızların hırsları ve çalışma arzuları gözlerden kaçmıyor.