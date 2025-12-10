İBB'nin Tarımsal Eğitim Programına Ziraat Odası'ndan Destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Sayalar Mahallesi'nde çiftçilere yönelik iklim değişikliği, kuraklık, tohum seçimi, sulama, gübreleme ve ilaçlama konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Silivri Ziraat Odası da toplantıya katılım sağlayarak üreticilerin yanında yer aldı.
Programda, değişen iklim koşullarının tarıma etkileri, verimliliği artırmaya yönelik modern sulama teknikleri, doğru gübre ve ilaç kullanımının çevreye ve ürüne katkıları uzmanlar tarafından detaylı şekilde aktarıldı. Sahada yürütülen destekleyici çalışmaların sürdürülebilir tarıma katkı sunduğu vurgulandı.
Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, toplantı sonrası yayımladığı açıklamada, bölge çiftçisine verilen teknik desteklerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne, üreticilerimize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve tarımsal verimliliğin artması adına yürütülen tüm çalışmalarda iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz.”
Silivri’de üretimin güçlenmesi ve çiftçilerin bilgiyle desteklenmesi adına bu tür eğitim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.