İBB'nin Tarımsal Eğitim Programına Ziraat Odası'ndan Destek

Programda, değişen iklim koşullarının tarıma etkileri, verimliliği artırmaya yönelik modern sulama teknikleri, doğru gübre ve ilaç kullanımının çevreye ve ürüne katkıları uzmanlar tarafından detaylı şekilde aktarıldı. Sahada yürütülen destekleyici çalışmaların sürdürülebilir tarıma katkı sunduğu vurgulandı.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, toplantı sonrası yayımladığı açıklamada, bölge çiftçisine verilen teknik desteklerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne, üreticilerimize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve tarımsal verimliliğin artması adına yürütülen tüm çalışmalarda iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz.”

Silivri’de üretimin güçlenmesi ve çiftçilerin bilgiyle desteklenmesi adına bu tür eğitim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Silivri’de Soğuk ve Parçalı Bulutlu Bir Gün

Silivri’de sabah saatlerinde hava 4 derece olarak ölçüldü; gün içinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek.

Silivri, güne soğuk fakat parçalı bulutlu bir havayla başladı. Hissedilen sıcaklığın 3 derece seviyesinde olduğu ilçede, gün içinde sıcaklıkların dünden yaklaşık 2 derece daha yüksek seyretmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre en yüksek sıcaklık 11-13 derece aralığında, en düşük sıcaklık ise 5-7 derece arasında olacak.

Yağış ihtimali düşük

Gün boyunca yağış ihtimali yüzde 2 ila yüzde 8 arasında değişiyor. Ancak havada nem oranının yüzde 95’e kadar yükselmesi ve basınçtaki hızlı düşüş, ilerleyen saatlerde hava şartlarında değişiklik olabileceğine işaret ediyor.

Koşu için elverişsiz

Hava kalitesi “orta” seviyede (67 AQI). Uzmanlar, bu değerlerin hassas bünyeler için solunum açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. 08.00 – 10.00 saatleri arasında dış mekân sporlarının özellikle önerilmediği kaydedildi.

Rüzgâr hafif esiyor

Saatlik verilere göre rüzgâr 8 km/s hızında hafif esecek. Görüş mesafesi 13 kilometre olarak ölçüldü; görüşte herhangi bir kısıtlama yok.

Silivrililerin gün boyunca sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olması, sabah saatlerinde dışarı çıkacakların ise kalın giyinmeleri öneriliyor. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar düşüşe geçerek 6 derece civarına inecek.