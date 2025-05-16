İBB'nin Yazlık Sebze Fide Dağıtımı Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geleneksel hale gelen yazlık sebze fide desteği, bu yıl da İstanbul’un tarımsal üretiminde önemli paya sahip Silivri’de üreticilerle buluşturuldu. Değirmenköy Pazar Yeri'nde düzenlenen programda İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, üreticiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toprağa Umut, Sofraya Bereket

Programın açılış konuşmasını yapan yetkililer, üreticilere verilen desteğin sadece fideyle sınırlı olmadığını, tohum, mazot, gübre, sulama sistemleri ve tarımsal eğitimlerle güçlendirilerek sürdürüldüğünü ifade etti. Üreticilerin de duygularını paylaştığı etkinlikte, genç çiftçi Hande Nur Başaran ve üretici İsmet Hasan, tarımın zorluklarına rağmen verilen desteklerin umut verici olduğunu belirttiler.

Bora Balcıoğlu: “Silivri Tarımın Lokomotifi”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu konuşmasında, “Bugün burada sadece fide değil, toprağa umut ekiyoruz. Silivri, İstanbul’un tarımsal üretiminde lokomotif konumundadır. İstanbul’daki tarım arazilerinin %60’ı Silivri’de. Çiftçimizin emeği, İstanbul’un sofrasına bereket katıyor” dedi.

Balcıoğlu, İBB ile iş birliği içinde gerçekleştirilen tarımsal desteklerin detaylarını da paylaşarak, “Geçtiğimiz yıl sadece Silivri’de 100 milyon TL’yi aşan tarımsal destek sağladık. Bu yıl da Silivri Belediyesi olarak 150 bin fide dağıtacağız. Sosyal dayanışmayı da büyüten bu çalışmalarla üreticimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Nuri Aslan: “Çiftçinin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında, “Bir memleket ancak üreticisiyle güçlüdür. Yanlış ekonomik politikalarla çiftçilerimiz zor durumda. Bu nedenle İBB olarak üreticinin maliyetlerini azaltmak, tarımdan kopmasını engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Aslan, 2024 yılında İstanbul genelinde 6.785.000 adet yazlık sebze fidesi, 8.073 adet kışlık sebze fidesi desteği verileceğini açıkladı. Ayrıca üreticilerin talepleri doğrultusunda makine, ekipman ve yem desteğinin de süreceğini belirtti.

