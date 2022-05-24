İBB Spor Kulübü, Avrupa Tekvando Şampiyonası'na damga vurdu

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Milli Takım Avrupa Şampiyonu olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları da 4 madalya kazandı. Kulüp Başkanı Fatih Keleş, 'Madalyaların öncesinde çok büyük emek var. Spora hizmet eden kulübümüz için güzel gelişme oldu' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 24.05.2022 12:48
  • Güncelleme: 24.05.2022 18:11
İBB Spor Kulübü, Avrupa Tekvando Şampiyonası'na damga vurdu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda Milli Takım Avrupa Şampiyonu olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları da 4 madalya kazandı. Kulüp Başkanı Fatih Keleş, “Madalyaların öncesinde çok büyük emek var. Spora hizmet eden kulübümüz için güzel gelişme oldu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Badminton Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 63 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Hakan Reçber, 87 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli, 54 kiloda Avrupa ikincisi olan Görkem Polat, 73 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Nafia Kuş ile İspanya’da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi. Sporcular hedeflerini aktarırken Keleş de tebriklerini iletti. Sporcular, 2024’te Paris’te düzenlenecek olan Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası’nda altın madalya hedeflediklerini aktardı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Keleş: “Çok büyük emek var, hepsiyle gurur duydum”

Madalyalar ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen sporcuları tebrik eden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, basketbol, voleybol ve boksta Türk sporu adına önemli gelişmeler olduğunu belirterek sözlerine başlarken, “Ülkemiz çok değerli madalyalar kazandı. Geçtiğimiz hafta sonunda sporcularımız Manchester’da madalyalar kazandı, Milli Takım olarak da çok başarılıydık. 11 madalya kazandık; bu madalyaların 4’ü bizim kulübümüz tarafından elde edildi bu da spora hizmet eden taraftarlarımız ve kulübümüz için güzel gelişme oldu. Bunların öncesinde ve ardında çok büyük emek var. Hepsiyle gurur duydum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Neslihan Yiğit: “Umarım bir sonraki şampiyonada madalyanın rengini değiştiririz”

Avrupa Badminton Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, mutlu olduğunu ifade ederek, “Avrupa büyüklerde her zaman madalya sahibi olmayı çok istiyordum. İlk kez bunu geçen sene başardım, bu sefer hedeflerimiz çok başkaydı. Madalyanın rengini değiştirmek istiyorduk ama olmadı. Umarım bir daha ki Avrupa Şampiyonası’nda madalyanın rengini değiştiririz. Umarım altın olur o yönde çalışıyoruz. Yine de ülkemize, kulübümüze bu madalyayı kazandırdığımız için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

Görkem Polat: “Çok mutlu ve onurluyum”

Avrupa Tekvando Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile dönen Görkem Polat, “Geçen sene madalya serüvenim kıl payı gitmişti. Bu yıl daha farklı oldu. Genel olarak çok mutlu ve onurluyum. İnşallah önümüzdeki maçlarda altın madalya alırım” dedi.

Emre Kutalmış Ateşli: “Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu alacağımıza inanıyoruz”

Avrupa Şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli ise yaptığı açıklamada, “Benim için de çok güzel bir duygu. Altın madalya getirdiğim için gururluyuz. Çok çalışıyoruz. Çektiğimiz acılar, verdiğimiz mücadele, çok yenilgi de aldık ama pes etmedik. Bu Avrupa Şampiyonluğu ile kalmayacak peşine Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu da alacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Nafia Kuş, altın madalya hedefliyor

Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Nafia Kuş, “Turnuva istediğim gibi başladı ama istediğim gibi bitmedi. Daha önce Avrupa Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliğim var ama bunları ikinci kez yapmak istedim. Nasip olmadı. Performans olarak da çok iyiydim. Ufak hatalar yüzünden kaybettim. Sezon bizim için devam ediyor, çok güzel maçlar var. İnşallah eksiklerimi telafi edip, o maçlarda altın madalya almak istiyorum” dedi.

Hakan Reçber: “Sonuna kadar hak ettik”

Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye ilk madalyayı kazandıran isim olan Hakan Reçber, Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Genç sporcu, hak ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Madalyalar üst üste geliyor ve arkadaşlarımla birlikte çok mutluyuz. Takım olarak da Avrupa Şampiyonu olduk. Sonuna kadar hak ettik. Çok acılar çektik, çok tecrübe tattık, şimdi bunların karşılığını alma zamanı. Özellikle Dünya Şampiyonası’nda altın madalya almak istiyoruz.”

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

2
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

3
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

4
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

5
İstismarcı katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

6
Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

DAHA FAZLA
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı