İBB ve Beylikdüzü Belediyesi Meclisleri, 26 Mart'ta Yeni Başkan Vekilini Belirlemek Üzere Toplanacak

İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yerine vekaleten görev yapacak isimlerin belirlenmesi için belediye meclisleri toplanıyor.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, her iki belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere bir araya gelmesine İstanbul Valiliği tarafından onay verildi.

Buna göre;

???? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 13.00’te Saraçhane'deki meclis toplantı salonunda,

???? Beylikdüzü Belediye Meclisi ise aynı gün saat 09.00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacak.