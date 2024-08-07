İBB ve Silivri Belediyesi'nden Çiftçilere Fide Desteği

Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle ilçedeki 181 çiftçiye kışlık sebze fidesi desteği sağlandı. İBB tarafından gerçekleştirilen bu destek kapsamında, Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesislerinde düzenlenen törende toplamda 2.723 viyol kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Silivri Belediye Başkan Vekili Mahmut Yıldızaydın, etkinlikte yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti. Çiftçilere katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Vekili Yıldızaydın, "Silivri’nin bereketli topraklarında yetişecek olan fidelerle üretime katkı sağlayacak çiftçilerimize destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyoruz. Bu fidelerle, ilçemizin tarımsal üretimini artırarak, yerel ekonomimize ve halkımızın sofralarına katkı sağlayacağız" dedi.

Çiftçiler, bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Tarımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan bu tür desteklerin, yerel ekonomiye ve gıda güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.