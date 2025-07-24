İBB'ye ait kamyonetten düşen çöp torbası 5 aracın kaza yapmasına neden oldu

Avcılar E5 karayolu üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonetten düşen çöp torbası, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Avcılar E5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İBB’ye ait kamyonetten çöp torbası yola düştü. Arkasından ilerleyen sürücü, çöp torbasına çarpmamak için şerit değiştirdi. Şerit değiştiren aracın arkasındaki bir başka sürücü ise çöp torbasına çarpmamak için ani fren yapınca 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada A.H. (30) adlı kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan sürücüler, yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

"Belediye aracından çöp torbası düştü"

Kaza hakkında konuşan Süreyya Erdal, "Seyir halindeyken önümüzdeki belediye aracından çöp torbası düştü. İçinde taş mı, demir mi vardır bilmediğimiz için sola kaydık. Arkadaki araçlar da zincirleme birbirlerine vurdular" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.