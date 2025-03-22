İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında Mahir Polat'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın emniyet ifadesine ulaşıldı. Polat ifadesinde, "DİAYDER isimli dernek üzerinden alımları, Mahir Polat’ın aracı olduğu konu ile ilgili kamuoyunda haberler yansıdı. DİAYDER kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler işe alındı, DİAYDER isimli derneği basında hakkında soruşturma başlatıldı şeklindeki haberle öğrendim. Ancak yapısı hakkında bilgim yoktur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin süren dava çerçevesinde usulsüz bağış toplama olayı ile ilgili olarak bazı tanıkların ifade verdikleri, tanıkların ifadelerinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları ve para transfer ve tahsilinde ’gizli kasa’ diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları şeklinde sözler sarf ettiği aktarılmıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın emniyet ifadesine ulaşıldı

Soruşturmaya ilişkin birçok isim ifade verirken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın da emniyet ifadesine ulaşıldı. Polat, ifadesinde aylık gelirinin 180 bin lira olduğunu, 2005 ve 2019 yılları arasında İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğünde vakıf uzmanı olarak görev yaptığını, bir yıl kadar Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2020 itibariyle İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladığı, ayrıca 1 yıldır da Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri olduğunu belirtti. Polat, uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğüne Kaçakçılık Suçları ile alakalı bilirkişilik yaptığını da söyledi.

HDP Eski Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’la aralarındaki ticari ve sosyal ilişki soruldu

İfadesinin devamında Polat’a, PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akraba veya yakını olup, olmadığı soruldu. Polat "Hayır yoktur" yanıtını verdi. Polat’a, HDP Eski Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’ı tanıyıp, tanımadığı ve aralarında ki ticari ve sosyal ilişki sorulduğunda ise, Polat, "Azad Barış ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarımızın olduğu bir kafe ortamında tanıştım. Kendisi Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve benimde dinler tarihi konusunda doktora yapmış olmam sebebi ile kendisi ile bu konular hakkında fikir alışverişi yaptık. Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeni ile bu tür kişi ve kurumlar ile irtibatlı olabilirim ancak bu kişi ile irtibat kurmadım" diye konuştu.

"Kent Uzlaşısı’ hakkında basına yansıyan bilgiler ve haberler dışında yapısı faaliyet alanı üyeleri hakkında bilgim yoktur"

Sorgulama işlemlerinde Mahir Polat’a, PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan’ın terör örgütü lehine yayın yapan medya haber ajansından yapmış olduğu bir takım konuşmalar soruldu. Mahir Polat, "Örgüt mensuplarının konuşmaları, haber siteleri ve haberleri ile ilgili ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi hakkında bilgim yoktur. Halkların Demokratik Kongresi isimli oluşumları basın yolu ile duymuştum. Ancak oluşumları hakkında kimin talimat verdiği ve üyeleri, faaliyetleri hakkında da, soruda geçen ‘Kent Uzlaşısı’ hakkında basına yansıyan bilgiler ve haberler dışında yapısı faaliyet alanı üyeleri hakkında bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

İfadeleri sırasında Polat’a, Azad Barış ile aralarında geçen HTS kayıtları ilişkin yöneltilen soruya Polat, "Yukarıdaki ifadelerimi tekrar ederim, yaklaşık 4 sene önce tanıştığım Barış ile birkaç irtibat kurmuş olabilirim" diye konuştu.

"DİAYDER kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler işe alındı"

Soruşturma dosyasına eklenen ve beyanda bulunan gizli tanık, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımları, Mahir Polat’ın aracı olduğu konu ile ilgili kamuoyunda haberler yansıdı. DİAYDER kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler işe alındı, DİAYDER isimli derneği basında hakkında soruşturma başlatıldı şeklindeki haberle öğrendim. Ancak yapısı hakkında bilgim yoktur" dedi.

Gizli tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Polat, "Gizli tanığın beyan ettiği dernek üzerinden çalışan aldığım iddiasını kabul etmiyorum. İnanışlara bağlı her türlü imam, gassal vb. personel alımları belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı uhdesindedir. Ancak benim bu başkanlıkta herhangi bir yetkim ve konumum yoktur. Bu nedenle işe alım konularında herhangi bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını kesinlikle reddediyorum"

Polat, gizli tanık ifadelerine karşı, "Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını kesinlikle reddediyorum. Benim siyasi bir konumum yoktur. Bürokrat olarak bir geçmişim vardır. İBB kapsamında bir bürokrat olarak çalışmış ve bu görevler dışında görevi olmayan birisiyim. Benim böylesine iki partiyi yan yana getirebilecek ne bir siyasi geçmişim vardır ne de böyle bir gücüm vardır. Bu süreçte benim siyasetle ilişkili kısa süreli adaylık dönemim tarihi alanlara olan yetkinliğim ve uzman olmam nedeni ile kamuoyunda oluşan olumlu ilgi ile ilgilidir" şeklinde konuştu.

Örgüt suçundan adli kaydı bulunan şüphelilerle arasındaki para transferi soruldu

Öte yandan Mahir Polat’a, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hakkında hazırlanan Mali Analiz Raporunda, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalaması bulunan ve Mali Analiz Raporunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan adli kaydı bulunan Sultan Kaya ve Oğuzhan İnce isimli şahıslar ile para transferleri soruldu. Polat, "Oğuzhan İnce’yi sosyal medyadan Trabzonspor taraftarı olması sebebi ile tanımaktayım. Kendisi sosyal medyasından maddi yardım mesajları atması üzerine kendisine sadaka niyetine 100 lira gönderdim. Sultan Kaya ise yardım etmiş olduğum bir kişi olabilir" diye yanıtladı.

Soruşturmaya ilişkin şüphelilerin akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.