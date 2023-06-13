İBBSK Genel Sekreteri Erdem Arslanoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya alan sporcularla buluştu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) sporcuları, Kulüp Genel Sekreteri Erdem Arslanoğlu ile bir araya geldi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan İBBSK sporcuları Merve Dinçel, Nafia Kuş ve Hakan Reçber ile bronz madalya elde eden Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Arslanoğlu ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Arslanoğlu, “İBBSK olarak, milli takımımızın da gururu olan sporcularımız ile bir aradayız. Sporcularımız, Bakü’de düzenlenen turnuvada kulübümüz ve milli takım adına oradaydılar. Bu arkadaşlarımız olimpiyatlarda boy gösterebilecek potansiyelde sporcular. Bizleri orada da en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminiz. Biz ülkemize ve milli takıma iyi sporcular yetiştirmek amacı ile yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz en yüksek sayıda sporcu ile olimpiyatlarda boy gösterebilmek. Spor, Türkiye’de desteklenmesi gereken bir dal. Biz İBBSK olarak ülkenin genç yeteneklerini bulup, yetiştirip milli takıma kazandırmak” dedi.

Merve Dinçel: “Gerçekten güç birlikten geliyormuş”

Turnuvadan kadınlar 49 kiloda altın madalya ile dönen Merve Dinçel, “Bu mutlu günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim. Bakü’de çok güzel ve gurur verici bir turnuvayı geride bıraktık. Bunlar bizim için birer basamak. Amacımız Olimpiyatlara katılmak. Azerbaycan bizim için çok özeldi. Başkanlarımız ve antrenörlerimiz orada da hep destekçimiz ve takipçimiz oldu. Gerçekten güç birlikten geliyormuş. Bunu bu turnuvada da anladım. Çok mutlu ve gururluyum. Olimpiyatlarda da bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Nafia Kuş: “Paris Olimpiyatları’nda ismimizi zirveye yazdıracağız”

Asıl hedeflerinin olimpiyat olduğunu söyleyen Nafia Kuş ise, “Ben çok uzun süre zor bir süreç yaşadım. Yaşadığımı sakatlıklardan sonra hiç pes etmedim. Tokyo Olimpiyatları’na katıldım. Buradan madalyasız döndüm ama bana çok şey öğretti. Bunlar birer başlangıç. Çok daha iyi başarılar elde edecek potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Olimpiyatlara çok az bir süreç kaldı. Tekvando’da olimpiyatlarda kadınlarda ilk altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Paris Olimpiyatları’nda ismimizi zirveye yazdıracağız” diye konuştu.

Hakan Reçber: “Çok mutlu ve gururluyum”

Sporcuya çok fazla önem veren bir kulüpte yer aldığı için şanslı olduğunu dile getiren Hakan Reçber, “Kulüp olarak Bakü’de güzel bir başarıya imza attık. Erdem Başkan, ben kulübe girdiğimden günden bugüne hep yanımda. Antrenörlerim ile birlikte çalıştıkça başarını geldiğini gördüm. Kendi adıma çok mutlu ve gururluyum. Hedefimiz olimpiyatlarda da en iyi dereceleri elde etmek” cümlelerine yer verdi.

Gurur verici bir turnuvayı geride bıraktıklarını söyleyen Görkem Polat ise, “Bir Önceki dünya şampiyonası buruk geçmişti. Ama bu şampiyona bizim için gurur verici oldu. İnşallah ilerleyen süreçte başarılarımızı artırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Emre Kutalmış Ateşli: “Hedefimiz Olimpiyatlar”

Olimpiyatlara katılmanın en büyük hayali olduğunu aktaran Emre Kutalmış Ateşli de, “Önceki yıllarda son anlarda kaybettiğim madalyalardan ders çıkarttım ve ona göre bir yol belirledim. Geçen yıl Avrupa şampiyonu oldum. Bu yıl dünya üçüncüsü oldum. Hedefimiz olimpiyatlar. Yine orada da elimizden gelen en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.