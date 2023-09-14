İbni Sina Caddesi'ne 500 ton asfalt
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'ne 500 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi’ne 500 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı İbni Sina Caddesi’ne asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. 400 metre uzunluğunda toplam 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol çizgilerinin de çekimiyle birlikte çalışma tamamlanacak.