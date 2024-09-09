İbrahim Hakkı Damat'tan yeni eğitim yılı mesajı
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı. DAMAT, mesajında yeni eğitim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerinde bulundu.
Damat, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin ve onları büyük bir özveriyle yetiştiren değerli öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Eğitimin kalitesini artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için tüm gayretimizle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Velilere de seslenen Damat, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en büyük destekçileri sizlersiniz. Okul ile aile iş birliğini güçlendirerek, onların başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayabilirsiniz." dedi.
Mesajında, ilçedeki okulların yeni eğitim yılına hazır olduğunu belirten Damat, tüm eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yıl diledi.