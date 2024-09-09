İbrahim Hakkı Damat'tan yeni eğitim yılı mesajı

Damat, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin ve onları büyük bir özveriyle yetiştiren değerli öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Eğitimin kalitesini artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için tüm gayretimizle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Velilere de seslenen Damat, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda en büyük destekçileri sizlersiniz. Okul ile aile iş birliğini güçlendirerek, onların başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayabilirsiniz." dedi.

Mesajında, ilçedeki okulların yeni eğitim yılına hazır olduğunu belirten Damat, tüm eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yıl diledi.

