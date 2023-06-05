İbrahim Kalın'ın İrfani Türküler konseri iptal edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın’ın 6 Temmuz’da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde vermesi planlanan konser iptal edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın’ın 6 Temmuz’da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde vermesi planlanan konser iptal edildi. Organizasyonu gerçekleştirilen firmadan edinilen bilgiye göre iptal edilen konserin ileri bir tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz bilinmiyor.