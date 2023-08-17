İbrahim Kocademir: 'Lüks otomobil fiyatları yükseliyor'

Otomobil sektöründe fiyat artışları lüks sınıfta devam ediyor. Sektör temsilcisi İbrahim Kocademir, lüks otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyonun ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye’de Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adede yükseldi.

Sektör temsilcileri son dönemde lüks otomobil fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekti. Poyraz Motor’s işletmecisi İbrahim Kocademir lüks otomobil fiyatlarındaki artışın enflasyonun ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kocademir, "Otomobil fiyatlarının sürekli yükselmesinin arkasında enflasyonun ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisi büyük. Dolar bazında bazı aylarda fiyatlarda düşüş gözlenebiliyor, ancak bu durum genel eğilimi değiştirmiyor. TL bazında fiyatlar sürekli artıyor. İnsanlar da TL ile kazandığından, otomobilleri almak artık hayale dönüşüyor" dedi.

Kocademir, "Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi, ithal araçların fiyatlarını artırıyor ve bu da yerli tüketici için yüksek maliyetler anlamına geliyor. Bu durum, ithal araçların fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor" şeklinde konuştu.