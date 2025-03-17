İbrahim Kömür: 'Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin Onur Mücadelesidir'

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu destanın Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kömür, şehit ve gazileri rahmetle anarak, Çanakkale ruhunun sonsuza kadar yaşatılacağını belirtti.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin yalnızca bir savaş değil, bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği onur mücadelesi olduğunu söyledi. Kömür, “Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın ateşini yakan, milletçe yeniden doğuşun başlangıcı olan ve sömürülen tüm mazlum halklara ilham veren bir destandır” dedi.

Türk Ordusunun, dönemin en güçlü silahlarına sahip emperyalist güçlere karşı inanç ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Kömür, “Bu zafer, Mehmetçiğin iman gücü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz askeri dehasıyla yazılmıştır. Çanakkale, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milletinin neleri başarabileceğinin en büyük kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Kömür, şehitleri minnetle anarak, “Vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize borcumuzu asla unutmadık. Sizlerin bizlere emanet ettiği değerleri sonsuza dek yaşatmak, en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Son olarak, Çanakkale ruhunun bugün de dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Kömür, “110 yıl önce bugün, düşmanın tüm gücüne rağmen ‘Tek İhtimal Zafer’, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek tarihin akışını değiştiren başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz şehitlerimizin ailelerine saygılarımızı sunuyoruz” dedi.