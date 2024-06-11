İbrahim Kömür: Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlıyız

Selimpaşa Kadınlar Plajı uygulamasının iptali gündemdeki yerini korurken, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür de konuyla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

KÖMÜR: KAPATMA TAMAMEN YASAL ZORUNLULUKLARDAN KAYNAKLANMAKTA

Kömür açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ekonomik koşulların her geçen gün daha da zorlaştığı, çiftçinin borç yükü altında ezildiği, milyonların açlıkla boğuştuğu ve yoksulluğun derinleştiği bu kritik dönemde, bazı çevreler tarafından maksatlı olarak gündeme getirilen Selimpaşa Kadınlar Plajı konusuyla ilgili kamuoyunu aydınlatma gereği duyduk.

Silivri Belediyemizin bu plajla ilgili aldığı karar, tamamen yasal zorunluluklardan kaynaklanmaktadır ve Silivri halkının haklarını koruma amacı taşımaktadır.

“SİLİVRİ BELEDİYEMİZ YASAL DÜZENLEMELERE UYGUN HAREKET ETMEK ZORUNDADIR”

Öncelikle, plajın kapatılması kararının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ek 3830 sayılı kanun gereği alındığını vurgulamak isteriz. Bu kanunlar, kıyı alanlarında yapılaşmayı yasaklayarak herkesin bu alanlardan eşit ve serbest bir şekilde yararlanmasını garanti altına almaktadır. Dolayısıyla, Silivri Belediyemiz bu yasal düzenlemelere uygun hareket etmek zorundadır.

“ŞİKAYETLER ÜZERİNE, YASALAR ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEMELERİN YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR”

Muhalefet partileri ve Silivri'nin eski yerel yöneticileri tarafından yapılan eleştirilerin tamamen asılsız ve yasal zorunlulukları hiçe sayan bir nitelik taşıdığını belirtmek isteriz. Kadınlar Plajı, önceki dönemde kıyı kanununa rağmen hukuka aykırı olarak işletilmiştir. Ancak, mevcut hukuki incelemeler ve Silivri Belediyesi'ne gelen çok sayıda şikayet dilekçesi neticesinde, bu plajın yasalara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Gelen şikayetler, CİMER'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi iletilmiş olup, incelemeler sonucunda yasalar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir.”

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNE BAĞLIYIZ”

“Cumhuriyet Halk Partimize ve yaklaşık 70 bin seçmenin oylarıyla kazandığımız Silivri Belediyemize yöneltilen haksız ithamlara cevabımız şudur” diyen Kömür, önceki yönetime ithafen şu cümleleri kurdu: “Sizler, hukuk tanımaz bir tavırla ve vatandaşa üstten bakan bir anlayışla bu plajı açmış olabilirsiniz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bizler hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, yasaların gerekliliklerine uygun hareket etmek zorundayız.”

“BELEDİYEMİZ KİŞİSEL VEYA İDEOLOJİK ÇIKARLAR YERİNE YASALARIN GEREKLİLİKLERİNE BAĞLI OLARAK YÖNETİLMEKTE”

Kömür görüşlerini açıklamayı şöyle sürdürdü: “Silivri Belediyemiz, sizlerin alışık olmadığı sosyal demokrat halkçı belediyecilik anlayışına sahip olup, kişisel veya ideolojik çıkarlar yerine yasaların gerekliliklerine bağlı olarak yönetilmektedir. Kadınlarımızın sosyal katılımını artırmak ve haklarını savunmak her zaman önceliğimizdir, ancak bu hakların yasal çerçevede korunması gerekliliği de göz ardı edilemez. Yasalara aykırı bir yapının devam ettirilmesi, hukuk devletine aykırıdır ve toplumsal düzeni bozar.”

“5 SENE BOYUNCA SİLİVRİ'Yİ YÖNETİRKEN NE HUKUKU TANIMIŞLAR NE KANUNLARI”

MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın'ı da hedef alan Kömür, “Muhalefet partilerinden birinin avukat olan grup başkanvekilinin "hukuka uygun olmayabilir ancak hukuk göz ardı edilebilirdi, sahilde hukuka aykırı birçok yer var" şeklindeki beyanlarından bir kez daha anlıyoruz ki, 5 sene boyunca Silivri'yi yönetirken ne hukuku tanımışlar ne kanunları. Sadece işlerine geldiği gibi hareket etmişler ve “ben yaptım oldu” diyerek hukuku çiğnemişler. Buradan tekrar belirtmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve Silivri artık hukuka ve kanunlara uyularak yönetilecektir” dedi.

MUHALEFETE TAVSİYEDE BULUNDU

“Muhalefete tavsiyemiz” ifadeleri ile açıklamasını sürdüren Kömür, “Seçimlerde vatandaştan yediğiniz tokadı bu hezeyanlarla örtmeye çalışmak yerine, ülke genelinde Cumhur İttifakı olarak iktidarda olduğunuzu hatırlayarak, bu konuda bir kanun çıkartmanızdır. Silivri Belediyemiz, bu kanunu sadece plajı çevirerek değil, gerekirse kadınların rahatı için denizi bile çevirerek uygulasın” şeklinde görüş belirtti.

“SİLİVRİ HALKININ GÜVENLİĞİ VE REFAHI İÇİN, YASALARLA UYUMLU ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sonuç olarak, Silivri Belediyemiz toplumumuzun tüm kesimlerinin haklarını koruma ve yasalar çerçevesinde hizmet verme sorumluluğunu sürdürmeye devam edecektir. Selimpaşa Kadınlar Plajı'nın kapatılması kararı, tamamen yasal zorunluluklar doğrultusunda alınmış bir karardır. Bu kararı eleştirirken, yasaların üstünlüğünü ve kamusal düzeni koruma gerekliliğini unutmamak gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Silivri halkının güvenliği ve refahı için, yasalarla uyumlu adımlar atmaya devam edeceğiz.”