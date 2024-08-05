İbrahim Kömür: 'Kaybedenler kaybettiklerini kabul etsinler'

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, devir aldıkları Silivri Belediyesi borç tutarı ile ilgili alevlenen tartışmalara basın açıklaması ile katıldı.

KÖMÜR: İDDİALAR, KAMUOYUNU YANILTMAK VE YANLIŞ BİLGİ AKTARMAK AMACINI TAŞIMAKTA

Kömür'ün konuyla ilgili basın açıklaması aynen şu şekilde: “Saygıdeğer basın mensupları ve kıymetli Silivri hemşerilerim,

Son günlerde bazı yerel gazete ve internet sitelerinde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar olan Silivri Belediyesi borçları hakkında yayımlanan haberlerde, basın mensubu arkadaşlarımızın tuhaf ve algı içeren açıklamaları dikkatimizi çekmiştir. Bazı basın mensubu arkadaşlarımızın, belediye ve belediye başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na karşı pusuda bekleyip olmadık bir şey yakalamışçasına algı operasyonlarına yeltendiklerini görmekteyim.

Son 10 yılda 11 bin basın mensubunun işsiz kaldığı ve 85 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye'de, bu önemli konuları konuşmamız gerekiyor. Dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 154. sırada yer alırken, basın mensuplarının "o yalan söyledi, bu yalan söyledi" şeklinde tartışmalarla kamuoyunu meşgul etmesi doğru değildir. Sayın Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'nun Silivri Belediyesi'nin borç yükünü yalan söylediği ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in Volkan Yılmaz'ın hesaplarını doğruladığı iddiaları, kamuoyunu yanıltmak ve yanlış bilgi aktarmak amacını taşımaktadır.

“HALKI DOĞRU BİLGİLENDİRMEK VE TARAFSIZLIK İLKELERİNİ KORUMAK BASININ GÖREVİDİR”

Yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yönlendirmeye kalkan sevgili basın mensupları, kamuoyunu yanılttığınız bu algı çalışmasıyla ilgili olarak Bora Balcıoğlu ile görüştünüz mü? Bilgi aldınız mı? Böyle bir algı olabilir mi, böyle bir çalışmaya girilir mi? Sizin göreviniz, halkın doğru haber almasını sağlamaktır. Halkı doğru bilgilendirmek ve tarafsızlık ilkelerini korumak basının görevidir. Belediye başkanının yapacakları hizmetlerin yanlış ya da doğruluğunu incelemek, Silivri'ye yararlı hizmetlerin yapılmasını önermek, görüş bildirmek ve halkın görüşlerini almak sizin sorumluluğunuzdur.

“BAŞKANIMIZ BALCIOĞLU'NUN PAYLAŞTIĞI RAKAMLAR REEL VE GERÇEK”

Neymiş efendim, ‘Bora Balcıoğlu bir milyar beş yüz üç milyon TL borç olduğunu söyledi, Volkan Yılmaz ise dört yüz altmış iki milyon TL' dedi. Peki, nedir bu dört yüz altmış iki milyon borç? Emekli Sandığı, TVK, SGK ve devlete olan vergi borçlarıdır. İller Bankası'ndan kullanılan dokuz milyon kredi belediyenin borç yükü sayılmıyor mu? Firmalara olan dört yüz yedi milyon borç belediyenin borç yükü sayılmıyor mu? Hakedişleri devam eden ve taahhüt edilen iki yüz seksen beş milyon firma borcu belediyenin borç yükü sayılmıyor mu? Sağa sola verilen teminatlar karşılığı alınan otuz altı milyon kredi belediyenin borç yükü sayılmıyor mu? Bu ve benzeri birçok örneği Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu liste halinde kamuoyuna paylaştı. Paylaştığı rakamlar reel ve gerçek rakamlardır.

“KAYBEDENLER KAYBETTİKLERİNİ KABUL ETSİNLER”

Öncelikle bu tür manipülasyonlarla kamuoyunu meşgul edenlerin amaçlarını çok iyi biliyorum. Silivri tarihinde %54 ile seçim almış Sayın Bora Balcıoğlu ve meclise 21 üye taşımanın ağırlığı olsa gerek. Kaybedenler kaybettiklerini kabul etsinler ve Silivri'yle uğraşmasınlar lütfen, Silivri'de seçim bitti.

“BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIMIZIN BALCIOĞLU'NA DESTEK VERMELERİNİ İSTİYORUZ”

Bu sonuçları herkesin kabullenmesi ve Silivri'nin geleceğine yapılacak yatırımlar hakkında görüş ve fikir sahibi olanların yardım ve desteklerini bekliyoruz. Hep birlikte, güzel ve yaşanabilir bir kentte yaşamak için çaba göstermeli ve basın mensubu arkadaşlarımızın da bu çabaya katılmasını rica ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na destek vermelerini istiyoruz.

“BALCIOĞLU'NA KARŞI YÜRÜTÜLECEK HER TÜRLÜ ALGI OPERASYONUNUN KARŞISINDA DURURUZ”

Algı operasyonları ne size, ne bize, ne de Silivri halkına bir yarar sağlar. Ayrıca, Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'na karşı yürütülecek her türlü algı operasyonunun karşısında dururuz. Parti olarak gerekirse hane hane dolaşır, gerçeği vatandaşlarımıza anlatırız. Bu konuda hiç kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın.

“SİLİVRİ'DE GÜNDEMİ SAPTIRMAK İÇİN ÖZEL BİR ÇABA SARF EDİLİYOR”

Algı operasyonlarından uzak durarak, basın mensuplarının asıl üzerinde durması gereken konuları yukarıda ifade ettim. 180 ülke arasında basın özgürlüğü ve doğru haber alma sıralamasında 164. sıradayız, 85 gazeteci tutuklu, 11 bin basın mensubu işsiz. Ülkemiz, üçüncü dünya ülkeleri konumuna düşürülmüş durumda. Sokak hayvanları yasası, işçi, emekçi ve emeklilerin durumlarını konuşmamız gerekirken, merkezi hükümet belediye başkanlarımızın iş yapmalarını engellemek için Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi adı altında AKP ve MHP'li belediyelerden devraldığımız belediyeleri geçmişte borçlandıranların, şimdi bizim belediye başkanlarımızdan bu borçları talep etmesi, dönüşüm yapıp vatandaşa sormamaları, çarşı pazar fiyatlarının yükselmesi, açlık sınırı altında yaşam savaşı veren emeklilerimizin durumu, atanamayan öğretmenler sorunu ve daha onlarca sorun dururken, Silivri'de gündemi saptırmak için özel bir çaba sarf ediliyor. Bazılarımız da bilerek ya da bilmeyerek buna alet oluyoruz.

“1 MİLYAR 503 MİLYON TL'LİK BORÇ GERÇEĞİN TA KENDİSİ”

Sonuç olarak, Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun Silivri Belediyesi ile ilgili açıkladığı 1 milyar 503 milyon TL'lik borç yükü tamamen doğrudur. Bu, bizim için bir bahane değil, gerçeğin ta kendisidir.

Tüm Silivrili hemşehrilerimiz bilsin ki, Sayın Bora Balcıoğlu ve CHP ailesi olarak bizler, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenecek ve onlara derman olmak için gece gündüz demeden büyük bir azimle çalışacağız. Daha yeni başlıyoruz. Yerelden başladık, şimdi sıra genelde...

Sevgi ve saygılarımla.”