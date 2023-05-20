İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı ilgi odağı oldu

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve il protokolünün katılımlarıyla açılışı yapılan İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 28 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda bazı yazarlar da okurlarıyla buluşuyor.

Yalova Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı, okurların ilgi odağı oldu. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kitaplarla dolu olan fuarda, yazarlar da okurlarıyla bir araya geliyor. 13.00 ile 17.00 saatleri arasında okurlarıyla buluşacak olan yazarlar ise şu şekilde olacak:

24 Mayıs Çarşamba, Nazım Uzun ve Özgül Kömürcü, 25 Mayıs Perşembe, Aylin Doğan Ömür

26 Mayıs Cuma, Mualla Yılmaz, 27 Mayıs Cumartesi, Koray Yersüren, Cemal Latifoğlu, Kader Arvars, Uğur Bakıcı, Kenan Güzel, Arif Soysal, Dilara Keskin, Kübra K. Berk, Bilal Sami Gökdemir, Dr. Oğuzhan Karagül, Meryem Nart, Leman Veli, Mehtap Fırat, Abdullah Kara, Maral Atmaca, Ekin S. Koch, M. Rise, Gamze Çelik, 28 Mayıs Pazar, Kadriye Koyun, Gönül Yılmaz Kaya, Hamit Kaya, Nilgün Atalay, Hüsnü Zafer Kömürcü.

Düzenlenecek söyleşiler ise 22 Mayıs Pazartesi, Tülay Demircan Koyuncu Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 14.00, 24 Mayıs Çarşamba, Melih Tuğtağ Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 15.00, 27 Mayıs Cumartesi, Fahri Coşkun Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 14.00, 28 Mayıs Pazar, Hilal Kahraman Söyleşisi, Cumhuriyet Meydanı, saat: 14.00’de yapılacak.