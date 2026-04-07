İbrahim Tatlıses hastanede, 'Tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır'

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastanden yapılan açıklamada, "İlk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup genel durumu iyidir" denildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi Acil Servisine başvurduğu öğrenilen 74 yaşındaki Tatlıses’in sağlık durumu ile ilgili konuşan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı.

Dr. Çakmakçı, "Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11:20’de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır" dedi.