İç çamaşırı hırsızlığı kamerada: Gülerek girdiler, çalarak çıktılar

Edirne’de bir giyim mağazasına giren 3 genç kızın, iç çamaşırı ve çorap gibi ürünleri çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de bir giyim mağazasına gelen 3 genç kız, işletme sahibini fiyat sorarak oyaladı. Şüphelilerin bu sırada kolon arkasını kullanarak ürünleri poşetlerine ve üzerlerine gizlediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Genç kızların güle oynaya rahat tavırları ise pes dedirtti.

İş yeri sahipleri, olayla ilgili diğer esnafı da uyarırken, emniyette şikâyetçi olacaklarını söyledi.

"Kamerayı açınca hırsızlığı gördük"

Hırsızlığı kamera kayıtlarını izledikten sonra fark ettiklerini belirten işletme sahibi Zübeyde Kalkan, "Şüphelendim ama emin olamadım. Eve gittikten sonra kamerayı açtık, kızların çaldığını gördük. Kolonun arkasında saklanarak, ben her hareket ettikçe ters taraftan ürünleri almışlar. Çok çirkin bir şey. Daha önce de gelmişlerdi, belki o zaman da çalmış olabilirler. Maddi zarar önemli değil ama yapılan şey çok rahatsız edici" dedi.

"Genç kızların bunu yapmasını kabullenemiyoruz"

İşletme sahibi Mustafa Kalkan ise olayın esnaf açısından endişe verici olduğunu belirterek, "Akşam kameraları inceledik. Ürünleri alıp poşetlerine ve üzerlerine gizlediklerini net şekilde gördük. Genç kızların böyle bir şey yapmasını kabullenemiyoruz. Bizi maddi olarak çok etkilemez ama bunun alışkanlık haline gelmesi daha büyük bir sorun. Çarşıdaki tüm esnafın dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.