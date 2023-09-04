İç çamaşırı ve koltuklara gizlenen 20 bin euroluk altın ve gümüş komşuya takıldı

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a giriş yapan iki ayrı otobüste, iç çamaşırı ve koltukların içine gizlenmiş 20 bin euro değerinde 1 kilo 753 gram gümüş ve 293 gram altın süs eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a giriş yapan ve Bulgaristan üzerinden Romanya’ya giden yabancı plakalı bir otobüs Kaptan Andrevo Sınır Kapısı’na geldi. Gümrük muayene alanında yolculardan 2 Türk vatandaşı ve 1’i kadın olmak üzere 3 Romanya vatandaşı, toplam 290 paket sigara taşıdıklarını ifade etti. Taşınan özel tüketim mallarının gümrüksüz ithalat normunun üzerinde olması nedeniyle tütün ürünlerine makbuzla el konuldu. Şüpheli kadının üzerinde yapılan aramada ise üst iç çamaşırında sarı metal eşyaların saklandığı tespit edildi. İç çamaşırına gizlenmiş toplam ağırlığı 289,53 gram 14 ayar altın olan 62 bilezik, yüzük, madalyon, zincir, küpe ve toplam değeri 14 bin euro olan 1 adet Avusturya dükası (3,47 gram 23,67 ayar) altın ele geçirildi.

İkinci olayda ise Bulgaristan üzerinden Kosova’ya 31 yolcusu ile seyahat eden Türk vatandaşının kullandığı Türk plakalı yolcu otobüsünün inceleme sırasında yolcu bölmesindeki koltuklardan birinin altında beyaz metal süslemeli sekiz adet şeffaf torba bulundu. Uzmanın yaptığı ekspertize göre bulunan takıların 6 bin euro değerinde toplam 1 kilo 753 gramlık 925 ayar gümüş olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede eşyaların yolculardan Kosova Cumhuriyeti vatandaşı B.A.’ya ait olduğu belirlendi.

Toplam değeri 20 bin euro olan toplam 2.046 gram kaçak altın ve gümüş eşyaya el konulurken, şahıslar hakkında ”Bulgaristan Para Yasası” ile ilgili Haskova Bölge Savcılığı tarafından ön duruşma süreci başlatıldı.