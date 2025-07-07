İç savaşta zarar gören Necaşi Türbesi ve Camii yeniden restore edildi

Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya’nın Tigray eyaletinde bulunan ve Afrika’daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Necaş köyündeki Necaşi Türbesi ve Camii’nin tadilat ve tamiratını başarıyla tamamladı.

Müslümanların ilk hicret yurdu olan ve Habeş Kralı Necaşi Ashame’nin misafirperverliğinin sembolü olarak kabul edilen Necaşi Türbesi ve Camii, TİKA’nın prestij projeleri arasında yer alıyor. Daha önce 2019 yılında restorasyonu tamamlanan külliye, 2020-2022 yılları arasında yaşanan iç savaşta hasar görmüştü.

TİKA tarafından başlatılan yeni tadilat ve tamirat çalışmaları kapsamında türbe kubbesi, cami minaresi, çok amaçlı salonun duvar ve ahşap bölümleri onarıldı. Ayrıca külliye genelinde zaman ve iklim şartlarının yol açtığı yıpranmalar giderildi.

TİKA’nın desteğiyle tamamlanan bu proje sayesinde, yurt dışındaki en kıymetli tarihî ve kültürel miraslarımızdan biri olan Necaşi Türbesi ve Camii korunarak gelecek nesillere aktarılması güvence altına alındı. TİKA, Afrika’da İslam tarihinin önemli bir mirasını yaşatarak hem dostluk bağlarını güçlendirdi hem de kültürel değerlerimizin ihyasına katkı sundu.