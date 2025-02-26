Icardi, İstanbul'un tarihi yerlerini maske takarak gezdi

Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul’da Tarihi Yarımada’yı gezerek fotoğraflar çektirdi. Fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Icardi’nin tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul turuna çıktı. Çift İstanbul’un tarihi yerlerini gezerek fotoğraflar çektirdi. Icardi’nin Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarda İstanbul sokaklarında tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti. Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul fotoğraflarını; ’’Boğazın dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir, bir parçam her zaman ait olacak’’ açıklaması ile paylaştı.