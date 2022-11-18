İçecekte zorunlu depozito sektörde sıkıntıya yol açacak

İçecek ambalajlarında 2023 yılından itibaren zorunlu depozito sistemi hayata geçirilecek. Uygulamanın maden suyunun diğer içeceklerle rekabetini zorlaştıracağını belirten Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği Başkanı ve Uludağ İçecek CSO’su Ömer Kızıl, "Maden suyu firmalarının günlük satışlarının yüzde 35’lik bedelinin peşin ödemesi yükü kayıt dışılığı arttıracak" dedi.

2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi, “Bir Ömür Maden Suyu” başlığıyla gerçekleştirildi. Kongrenin konuşmacıları arasında, MASUDER - Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği Yön. Kur. Başkanı, Uludağ İçecek AŞ. CSO’su ve Yön. Kur. Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da yer aldı.

Saflığı ve kimyasal arıtmaların olmaması nedeniyle diğer içecek türlerine göre tercih edilen maden suyunun derinlemesine ele alındığı 2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi, “Dünya ve Türkiye’de Maden Suyu”, “Maden Suyunun Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi”, “Maden Suyunda Arge-İnovasyon ve Sürdürülebilirlik”, “İçecek Trendleri ve Tüketici Eğilimleri”, “Sektörün Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı oturumlarla gerçekleşti. Akademisyenler ve sektör profesyonellerinin konuşmacı olacağı oturumlara ek olarak kongre çerçevesinde sağlık, beslenme, güzellik, spor konularında atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Kongrede, konuşan Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Uludağ İçecek AŞ. CSO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da sektörün depozito sıkıntısına dikkat çekti.

100 yılı aşan bir geçmişe sahip olan Uludağ İçecek’in sürdürülebilirlik anlayışıyla hizmet verdiği sektördeki bilimsel gelişmelerin ve çalışmaların da takipçisi olduğunu hatırlatan Ömer Kızıl, "2023 yılında başlanacak içecek ambalajlarında zorunlu depozito sistemi ve bu sistemin firmalara getirdiği finansal yük çok önemli. Depozito bedeline bağlı olarak maden suyu firmalarının günlük satışlarının yaklaşık yüzde 35’lik bedelinin peşinen ödemesi yükü kayıt dışılığı arttırabilir. Bu oran diğer içecek gruplarında oluşmuyor. En sağlıklı içecek olan maden suyunun diğer içeceklerle rekabeti bu durumla zorlaşacak" diye konuştu.