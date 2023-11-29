İÇEM'de Çevre Bilim Şenliği düzenlendi

Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve İstanbul Üniversitesi’nin proje ortaklığını yaptığı İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi’nde (İÇEM) eğitim gören öğrencilerin katılımıyla “Çevre Bilim Şenliği” düzenlendi. Çevreyi korumanın ve ekolojik hayatın öneminin anlatıldığı şenlikte; 11 atölye, söyleşi ve sergi yer aldı.

Şenlik kapsamında; geri dönüşümün önemini vurgulamak ve geri dönüşüm malzemelerinden neler yapılabileceğini göstermek amacıyla “Atıksız Yaşam Atölyesi ve Söyleşisi” düzenlendi. Ayrıca tasarım odaklı düşünme ve proje geliştirme eğitimlerine katılan öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

Çevre Bilim Şenliği’nde çocuklar için; “Nefes”, “Hayalimdeki Bahçeyi Tasarlıyorum”, “Tohumdan Hasada”, “Şehirde Ekolojik Dönüşüm”, “Gıda”, “Su”, “Atık”, “Permakültür”, “Kent Bahçeciliği”, “Tohum Topu” ve “Zehirsiz Yüzey Temizleyici” atölyeleri düzenlendi.

2023 yılının Temmuz ayında faaliyete başlayan merkezde şimdiye kadar bin 550 çocuk ve genç çevre eğitimlerine katıldı.