İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü duvara çarptı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü duvara çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 41 J 0300 plakalı özel halk otobüsü duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.