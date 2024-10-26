İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü duvara çarptı
Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 41 J 0300 plakalı özel halk otobüsü duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.