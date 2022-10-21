İçişleri Bakan Müşaviri Gültekin'den gazeteci Avşar'ın iddialarına yanıt: 'Sizin yalanlarınızla sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz'

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, gazeteci Seyhan Avşar’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Seyhan Avşar’ın spekülasyon oluşturma çabası içerisinde olduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deveye sormuşlar ‘Neden boynun eğri?’, ‘Nerem doğru ki?’ demiş. Fikirtepe’de yaşanan saldırının terör boyutu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte. Bahsi geçen dava Fikirtepe patlamasından çok sonra görülmüş nihayetlendirilmiştir. Bu tür yalan/çarpıtma haberlerle spekülasyon oluşturma çabanızdan bir türlü vazgeçmediniz. Bizler de sizin yalanlarınızla sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.