İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütleriyle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Kapaklı Sinoplular Derneği’ni ziyaret etti. Dernek binasında coşkuyla karşılanan Ersoy, yaptığı konuşmada terörle mücadelelerinin süreceğini ifade etti. Ersoy, “İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Jandarmadan sorumlu olmam münasebetiyle daha çok Türkiye’nin terörle mücadelesiyle içli dışlı olmuş, sorumluluk almış bir kardeşinizim. Seçimler geldiğinde konuşulacak çok şey var fakat seçimlere 12-13 gün kala fark ediyorum ki en fazla konuşulması gereken, en önemli meselelerden birisi ve gerçekte başımıza gelebilecek gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar. 37 yıldır devletimizin hizmetindeyim. 1984 yılında PKK terör örgütü Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla adını duyurmuş ve ilk katliamlarını orada yapmıştır. O gün bugündür terörle mücadelenin içindeyiz. Nereden geldik, nereye gittik hepsini yaşadık" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, "Türkiye, 40 yıllık terörle mücadelesinde çok farklı süreçler yaşadı. İşin başlangıcında nasıl mücadele edilmeliydi, terörle mücadele nasıl olmalıydı, bunlarla ilgili çok bilgi yoktu. Terör örgütü de son derece kanlı bir mücadele ile sivil insanlarımızı katletti. Sonra 2012’li yıllara geldiğimizde dağlarda 2 bin terörist vardı ve terör örgütü ’bizlere fırsat verirseniz silahı bırakmak istiyoruz’ dedi. Bu da dünyada uygulanmış bir örnek olarak, devletimiz farklı görüşmeler, heyetler oluşturarak onların silahlarını bırakıp Türkiye Cumhuriyeti’nde onurlu bir şekilde yaşamalarına fırsat verdi. Nihayetinde devletimiz gördü ki bunların mücadelesi onurlu değil, kendilerince onursuz bir duruşmuş. Sonrasında çözüm süreci bitti ve devletimiz ciddi mücadele verdi. Bu çözüm sürecinde başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi ciddi muhalefet yaptı. Terörle müzakere olmaz, mücadele olur dendi. Sonrasında en nihayetinde çözüm süreci bozuldu ve ciddi mücadelelere girildi. Yapılan zulümlerin, katliamların cevabı en sert şekilde verildi. Sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişimi başladı ve o gece her birimizin aklı daha güçlü başımıza geldi" ifadelerini kullandı.

"FETÖ’nün, PKK’nın, YPG’nin, DEAŞ’ın da arkasında tek gücün Amerika olduğunu gördük"

"Aslında meselenin terör olmadığı ve bu coğrafyayı bize çok görenlerin Türkiye’yi işgal girişimi olduğunu gördük" diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Aslında FETÖ’nün de, aslında PKK’nın da, aslında YPG’nin de, aslında DEAŞ’ın da arkasında tek gücün Amerika olduğunu gördük. DEAŞ bitti, YPG başladı. Meselenin bu olduğunu gördük. Sonrasında sayın Devlet Bahçeli dedi ki Cumhurbaşkanımıza, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır, bu işgalcilerin hepsine karşı toptan mücadele edeceksen sonuna kadar arkandayım’ dedi. Sonrasında Cumhurbaşkanımız dedi ki, ’sonuna kadar mücadele edeceğiz.’ Birilerinin bir türlü yapamadığı, birilerinin istemediği Cumhur İttifakı’nın ruhu vatanın işgal girişimine karşı ortaya çıkmıştır. Siyasette her şey olabilir ama bugün çıkarılan Cumhur İttifakı ruhu ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen erdemli insanların ruhu. Biz terör örgütlerine karşı yaptığımız mücadelede bugünlere geldik. Devletimizin 2016 yılından sonra kararlı duruşuyla yeni bir mücadele ruhu ortaya konuldu. Terörle mücadelemiz de sonuna kadar devam edecek” dedi.