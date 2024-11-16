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- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan 'Daniel Sobotta' İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı.'
İHA
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