İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan 'Daniel Sobotta' İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan 'Daniel Sobotta' İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan 'Daniel Sobotta' İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı.'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan uluslararası seviyede aranan ’Daniel Sobotta’ İstanbul’da düzenlenen ’Kuyu-39’ operasyonuyla yakalandı."

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