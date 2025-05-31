- Haberler
- Asayiş
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A., G.K., M.Ş. ve A.S.A., difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan E.B. ile ulusal seviyede aranan M.T. ve K.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
WhatsApp İhbar Hattı
0546 742 07 42
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!
İHA
Bakmadan Geçme
Dönem Sonu Etkinlikleri Renkli Gösterilerle Taçlandı
Başkan Balcıoğlu, Trakya’nın Ortak Kalkınma Hedefi İçin Çorlu’da
YEDAM: ‘Bağımlılıktan Kurtulmak Mümkün!’
Başkan Balcıoğlu: 'Kadınlar Üretimin ve Toplumun Öncüsüdür'
2025 TGF Türkiye Gençler Şampiyonası’na Silivri damgası
Başkan Balcıoğlu, Gençlik Yürüyüşüne katıldı