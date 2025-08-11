İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6.1'lik depremin yaşandığı Sındırgıda açıklamalarda bulundu

6.1’lik depremin yaşandığı Sındırgıda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilçedeki yıkılan tek binada enkaz altından çıkarılan 6 kişiden biri olan 81 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Depremde şu ana kadar 29 yaralı vatandaşın hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Yerlikaya, yaralı vatandaşların hiçbirinde hayati tehlike bulunmadığını belirtti.

Sözlerine Sındırgı ilçesine geçmiş olsun dilekleriyle başlayan bakan Yerlikaya, "Bu depremi hisseden komşu vilayetler, oradaki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Allah tekrarından hepimizi aziz milletimizi korusun diyorum. Her deprem olduğunda AFAD koordinasyonunda gerek AFAD merkez binasında oradaki acil durum merkezi, burada valimizin başkanlığında yine AFAD, İl AFAD koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, büyükşehir, ilçe belediyeleri, jandarmamız, emniyetimiz hep birlikte el ele vererek, yaptığımız ilk şey arama tarama yapmak. Depremin varsa bir olumsuz etkisi bunu hemen tespit etmek. Bunu yaptık, tamamlandı. Tabii ilk etapta Sındırgı merkezde 7 mahallemiz var, polis bölgesinde. Bir yıkık maalesef binamız, bir de ağır hasarlı binamız olduğunu gördük. O yıkık binamızla ilgili olarak o binadan ilk etapta kendiliğinden çıkan iki vatandaşımız olduğunu tespit ettik ve son derece hızlı yapılan arama kurtarmayla dört vatandaşımız kurtarıldı. En son oradan kurtarılan 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de oradan kurtarılan vatandaşlarımız gibi o da hastanede olsun biz de birazdan hastaneyi ziyaret ettiğimiz zaman hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip hem de elinden öpüp dualarını almak isterdik. Mekanı Cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına ve tüm Sındırgılı kardeşlerimin her birine baş sağlığı diliyorum.

Jandarma bölgesinde 68 kırsal mahallenin bulunduğu ilçede jandarma ekiplerinin büyük bir titizlikle taramasını tamamladığını aktaran Yerlikaya, "Tüm muhtarlar ile iş birliği yaparak 68 kırsal mahallede 16 yıkık binanın olduğunu tespit ettik. Yıkılan bu yapılardan 12’sinin metruk bina olduğunu, dördünde yaşam olduğunu ama şükürler olsun ki deprem anında bu dört yıkılan evde vatandaşlarımızın dışarıya salim bir şekilde çıkardıklarını da öğrenmiş olduk. Demek istediğimiz şu 68 kırsal mahallede yıkılan 16 bina tekrar ediyorum 12’si metruk 4’ünde yaşam vardı. Onlar salimen kurtuldular. Şu anda 68 kırsal mahallemizde bu yıkıkların haricinde de yapmış olduğumuz taramalar şu ana kadar köylülerimizle beraber yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda herhangi bir yıkık ev olmadığı yönünde. Şu an itibariyle ilan ediyoruz ki arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina şükürler olsun yok.

Bunun haricinde en az tespit ettiğimiz 2 minare yıkıldığıyla ilgili genel olarak söylüyorum. Bu gece buradayız yarın da buradayız. Bunların detaylarını sabahın ilk ışıklarıyla beraber binalarımızla ilgili hasar tespitlerini yapacağız. Ön hasar tespitlerini yapacağız. Hemen peşinden kesin hasar tespitlerini yapacağız. Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımız hemen aksiyon aldı. Sayın Murat Kurum Bakanımızın talimatlarıyla ekipler kuruldu. Günün ağarmasını bekliyoruz. Bunu buradan altını çizerek belirtmek istiyorum. Zarar tespitleriyle de ilgili yine sayın valimizin koordinasyonunda, AFAD il müdürlüğümüz. Yine acil müdahale planımız kapsamında zarar tespitle ilgili olan çalışma grubumuz her birinin görevlendirilmesi zaten belli. O arkadaşlar da günün ilk ışıklarıyla beraber zarar tespitleriyle ilgili rapor hazırlayacaklar bu raporlar bittiği zaman da sizlerle paylaşılacak" dedi.

Yaralı sayısı hakkında da bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yaralılarımızla ilgili sayı evet bir sayımız var. Şu ana kadar arkadaşlarımızın vermiş olduğu rakam 29 ama iyi bir haberimiz var. Aldığımız bilgiler bu 29 yaralımızdan şükürler olsun ki ağır yaralı olmadığı yönünde. Temennimiz sizler gibi kalben dua ediyoruz ki bir an önce bu kardeşlerimiz de sağlıklarına kavuşsunlar diyoruz. Sizler gibi bizzat canı gönülden diyoruz ki geçmiş olsun, Allah şifalar versin diyoruz. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanımız şu anda havada uçakta. O da buraya geliyor. Yakinen hastanelerde arkadaşlarımızı ziyaret edip o da ilgili doktor, başhekimlerle beraber bu yaralı olan vatandaşlarımızla ilgili net gelişmeyi sizlerle paylaşacak. Şunu ifade etmek istiyorum elektrik, su, doğal gaz, telefon, GSM’le ilgili merkezde 7 mahalle. Altmış sekiz köyümüzde ve Balıkesir il genelinde hiçbir yerde Allah’a şükürler olsun bir kesinti, bir olumsuzluk söz konusu değil. Onu da ifade etmiş olalım. Ve Ankara’da 19.53’teki bu deprem anını duyar duymaz AFAD’tan bunun büyüklüğünü tespit ettiğimiz an Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız daha depremin o ilk anından itibaren bizden, valimizden ve ilgili bakan arkadaşlarımızdan sürekli hem bilgi aldı hem de biz de zatı hallerine devamlı bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık. Onun geçmiş olsun dileklerini de ekranları başında izleyen kıymetli vatandaşlarımıza da iletmek istiyorum. Ve kıymetli arkadaşlar son olarak da bu gece vatandaşlarımız evlerine girmeli mi sorusu bize çok geliyor. Şunu söyleyeyim aslında yüreğimden geldiğince söylüyorum. Sındırgı’daki bütün vatandaşlarımız kendi hanelerinin kendi binalarının, kendi evlerinin durumunu inanın teknik tüm personelden daha iyi bilir. Dolayısıyla eğer gözle görülür bir çatlama veya başka bir şey var veya binasıyla ilgili endişe ettiği bir şey varsa bu gece tedbirli olmak lazım. Girmemekte fayda var. Çünkü artçıların sayısını az önce arkadaşlarımız verdi. AFAD da sürekli olarak bunları paylaşıyor. Biliyorsunuz. Dolayısıyla başta stadyum olmak üzere bu şekilde olan ve önceden belirtilen, toplanma alanlarımız olmak üzere buralarda durmalarında, beklemelerinde fayda var. Biz de zaten sabaha kadar onlarla hemhal olacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bu arada Kızılay ve civar illerden gelen buradaki aynı şekilde belediyelerin tamamı yine diğer komşu belediyelerimizin tamamına da ben teşekkür ediyorum. Onlar da başta hazır çorba, çay ve beslenmeyle ilgili bizim kamp kapsamındaki programla ilgili oradaki belirtilen aksiyon görevleriyle ilgili hepsi de vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde. Dolayısıyla bu geceyi bu noktada temkinli, ihtiyatlı geçirmekte fayda olduğunun da tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum.

Değerli kardeşlerim, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları burada. Hakeza AFAD koordinasyonunda çalışma son derece hızlı bitti. Ama şunu söyleyeyim. 6.1 şiddetindeki bir depremde isterdik ki bugün yaralılarımızın haricinde hiç vefat olmasın. O seksen bir yaşındaki büyüğümüzün de kurtardıktan sonra kurtulmasını arzu ederdik. Tekrar ben mekanı cennet olsun diyorum. Yakınlarına ve tüm Sındırgı’daki tüm hemşehrilerimize baş sağlığı diliyorum. Allah bildiğimiz, bilmediğimiz tüm. Afetlerden de güzel ülkemizi şehirlerimizi korusun diye dua ediyorum. Başından itibaren de buradaki bu afeti vatandaşa yansıtan doğru bilgi peşinde koşan bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Ve hep uyarıyorum. Sosyal medya üzerinden, doğruluğu netleşmemiş, kesinleşmemiş haberlere itibar etmeyin. Deprem oldu. Altıncı dakikadan itibaren ben hem sosyal medyadan hem de bağlanabildiğim buraya gelinceye kadarki tüm kanallara bağlanıp onları da buradaki durumu, bu noktadaki gayreti devlet, millet, el ele buradaki bütün gayretleri de aksettirmeye çalıştım. Halen de onu yapıyorum. Dolayısıyla ben sizlere de medya mensubu arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum ve aziz milletimizi bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.