İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazilerle yemekte bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bilinsin ki şehitlerimizin kanlarında yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Biliniz ki gazilerimizin sözünü yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz” dedi.

Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi’nde, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı iş birliğinde Gaziler Günü nedeniyle program gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazilerle yemekte bir araya geldi.

“Meclisimiz gazi, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada, “Gazilik nesiller boyu taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz destansı tarihimizin yaşayan abideleridir. Bizler şehadeti ve gaziliği en yüce makam bilen bir milletiz. Sultan Alparslan’la birlikte Anadolu’yu vatan kılan ecdadımız 952 yıldır bu topraklar uğruna nice evlatlarını şehit verdi. Nice kahramanları gazilik mertebesine ulaştı. Milli Mücadele’nin en ateşlenen günlerinde kendisine kefen biçilen yüce millet, ‘Ya istiklal ya da ölüm’ diyerek ayağa kalkmıştır. Düşman top seslerinin Ankara’dan dahi duyulduğu, 22 gün 22 gece ile dünya savaş tarihinin en uzun süren meydan muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi’nde hafızalardan silinmeyecek şanlı bir tarih yazılmıştır. Mustafa Kemal önderliğindeki kahraman ordumuzun o eşsiz zaferinden sonra 19 Eylül 1927’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından zaferin mimarı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazi unvanı ile mareşallik rütbesi tecil edildi. Meclisimiz gazi, Cumhuriyetimizin kurucusu gazi, vatanımızı canından aziz gibi koruyan kahramanlarımız ya şehit ya gazi. Dün Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kore’de, Kıbrıs’ta, bugün sınır boylarında, Elbab’da, İdlib’de, Afrika’da, Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada görev başında bulunanlar aynı ruhun aynı ecdadın evlatlarıdır. Hepsine bin selam olsun” dedi.

“Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışıyoruz”

Sözlerine devam ederken 15 Temmuz gazilerini de unutmayan Bakan Yerlikaya, “Bugün aramızda 73 önce Kore Savaşı’na katılarak gazi olmuş büyüklerimiz bulunuyor. Kore’de kahraman askerlerimizin mücadelesi ve şefkati üzerinden on yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir vefa ile hatırlanmaktadırlar. Aramızda 49 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan kahraman şehidimiz Cengiz Topel’in silah arkadaşları var. Eğer bugün Kıbrıs’ta barış ve istiklal varsa bu şehitlerimizin ve siz kahraman gazilerimizin sayesindedir. Aramızda yaklaşık 40 yıldır Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, aşılmaz denilen dağlarda terörle mücadele eden kahraman gazilerimiz var. Onların verdiği bu büyük mücadele sayesinde bugün terörün bitme noktasına gelmiştir. Aziz milletimiz sizleri minnettardır. Ve yine aramızda terör ve suç odaklarıyla kahramanca mücadele eden şehit Fethi Sekin’in ve nice yiğit polislerimizin arkadaşları var. Size ülkemizin huzur ve güvenliğini teminatlar isteriz. Ve 15 Temmuz gecesi, ay yıldızlı bayrağınızı eline alıp meydanlara koşan kahraman gazilerimiz. Size halkımızın iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanımıza karşı o ihanet gecesini düzenleyenlerin hain planlarını yerle bir ettiniz, destan yazdınız. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye kararlıdır. Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Bilinsin ki şehitlerimizin kanlarında yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Biliniz ki gazilerimizin sözünü yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Ülkemizin huzur ve güveni için 600 bin personelimizle sizlerin duaları ve destekleriyle tüm suçlarla ve tüm suçların karşısında dimdik duruyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kılıcımızla var olduk, kılıcımızla aldık, kılıcımızla koruduk”

Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici ise, “Bizim tarihimizin hakim özelliği, zaferler, savaşlar ve mücadeleler tarihi olmasıdır. Biz tarihimiz boyunca hep mücadele ettik. Hiç kimse bir karış toprağı, bir avuç buğdayı, bir tas suyu bize bahşetmedi, bu millete lütuf etmedi. Kılıcımızla var olduk, kılıcımızla aldık, kılıcımızla koruduk ve inşallah yine ordumuzla, askerimizle, polisimizle ve jandarmamızla korumaya devam edeceğiz. Binlerce yılık tarih yolcuğumuzda bugün güçlü, hür ve bağımsız olmamızı, bu mücadele azmimize ve o azmin kaynağı olan inanç ve değerlerimize, elbette o mücadeleyi veren gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. En önemlisi birliğimizi ve beraberliğimiz muhafaza etmektir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara bugüne kadar fırsat vermedik, inşallah bundan sonrada fırsat vermeyeceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 1921’de Cumhuriyetimiz kurucusu Mustafa Kemal Paşa’ya gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesine ithafen 19 Eylül tarihini 2003 yılından beri Gaziler Günü ve Haftası olarak kutluyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli gazilerimizin gününü kutluyorum ve şehitlerimizi yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatan size minnettar”

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı” sözleriyle konuşmaya başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "İşte bu cennet vatanı vermeyen gazilerimize ve şehitlerimize ne söylesek azdır. Vatan size minnettar. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece devletimizin kitabında göklerde yıldız olarak kalmaya kıyamete kadar devam edeceksiniz” dedi.