İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Kafes-46' operasyonunda tutuklama sayısı 21'e yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertilirken, adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 21’i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş’in (Yurt dışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar sonucu; 48 şüpheli yakalanırken, 20 adet ruhsatsız yabanca, 11 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çelik yelek, 68 şişe sahte alkol ve bin 170 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada emniyetteki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli dün sabah Uluyol ve Gemlik Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 ayrı suç örgütü üyelerinden 21’i tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adlî kontrol tedbiri alındı. 11 kişi ise adlî savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, nefes kesen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıkarken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi.