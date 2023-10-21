İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu uyuşturucu operasyonun detayları belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunun detayları belli oldu. İstanbul’da gerçekleştirilen ve 6şüphelinin yakalandığı operasyonda 395 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu uyuşturucu operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışından Türkiye’ye gelen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden “SKUNK” maddesinin yakalamasına yönelik çalışmalarda uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntem arayışlarına girdikleri ve uyuşturucuları kağıt ürünleri/kağıt hammaddeleri arasına zulalanarak ülkemize kaçak yollardan getirerek depolayacakları ve üst/alt torbacı gruplarına dağıtımını yaparak sokak satıcıları aracılığıyla uyuşturucu maddelerin satışını gerçekleştirecekleri bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen istihbarı bilgiler sonucu 11 ay titizlikle sürdürülen çalışmalarda 24 saat esasına dayalı yapılan fiziki takipler ve kağıt/ambalaj/matbaa ürünlerinin nakliye ve depolama alanlarına yönelik kamera çalışmaları sonucunda Avcılar’da bulunan bir depoya şüpheli şahıslar ve araçların kullandığı, bu şahısların sürekli dikkatli ve duyarlı bir şekilde depo ve çevresinde hareket ettikleri tespit edildi.

Kullanılan depoya yasal iş yeri görünümü verdiler

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçısı konumundaki şahıslar polisiye tedbirlere karşılık dikkat çekmemek için depolama alanını matbaa ve kağıt üretimi/hammadde satışını/ dağıtımını yapan farklı firmalara ait araç ve şahıslara farklı zamanlarda depoyu kullandırmak suretiyle perdeleme yöntemi kullanarak kendilerini gizlemeye çalışmış ve depoya sıradan ve yasal işyeri görünümü vermeye çalıştıkları öğrenildi.

Aylarca süren çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçısı olan şüphe çeken şahıslar bahse konu depoya daha önce hiç teması olmayan bir tır ve farklı şahıslar ile kendi lüks araçlarıyla beraber gece geç bir saatte gelerek, çok yüksek tonajlı kağıt rulolarını tedirgin bir şekilde forklift yardımıyla tamamen boşalttıkları ve temizledikleri depoya indirdikleri öğrenildi. Tedirgin ve dikkatli tavırları ile sürekli etrafı kontrol ederek, lüks araçları ile farklı zamanlarda depolama alanının etrafında tur atarak alanın güvenli olduğundan emin olmaya çalışan şüpheliler tüm malzemeler taşındıktan sonra depodan ayrıldı.

24 saat esasıyla takip edilen çalışmada aynı şahıslar ve araçlar 20 Ekim 2023 Perşembe gününü Cuma gününe gece saatlerinde tekrar depoya gelerek ve kağıt ambalaj sarma makinasını faaliyete aldı. Deponun tüm girişlerini kapatarak içeride çalışma başlatan şahıslar sarma makinası ile getirilen büyük ruloların açılacağı ve bu ruloların içerisinde uyuşturucu uyarıcı madde zulalanmış olabileceği düşünülerek gerekli tedbirler alındı.

Depoya eş zamanlı düzenlenen operasyonda kağıt rulolar arasına zulalanmış şekilde 393 kilogram 550 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.