TÜGVA Temsilciliği binası önüne EYP bırakan terörist yakalandı
İcişleri Bakanı Soylu: 21 Nisan günü saat 05:46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
İcişleri Bakanı Soylu: "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi’nin başarılı operasyonu ile yakalandı.Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler "
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