İçişleri Bakanı Soylu: 'Bizden sonraki nesiller bizden daha fazla yerli araba markası üretecekler ve dünyayla buluşturacaklar'

Sarıyer’de bir dizi ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İnanıyorum ki bizden sonraki nesiller bizden daha fazla yerli araba markası üretecekler ve dünyayla buluşturacaklar. Çünkü Türkiye altyapısıyla, geldiği noktayla, ortaya koyduğu süreçlerle bu istikameti sürdürmektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’de ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Soylu, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katılarak burada Sarıyer’deki STK, muhtarlar, kanaat önderleri, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Buradaki toplantısının ardından Maslak’ta bulunan Atatürk Oto Sanayi’yi ziyaret ederek sanayi esnafıyla buluştu. Oto Sanayi esnafının yerli ve milli TOGG marka araca ilgisi yoğun oldu. Bakan Soylu, burada sanayi esnafına bazı açıklamalarda bulundu.

“Bizden sonraki nesiller bizden daha fazla yerli araba markası üretecekler”

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, ‘’Bugün hem Maslak Oto Sanayi’nin yöneticileriyle hem de esnafıyla bir arada olmaktan büyük bir onur duydum. Bir bayramı, hep beraber huzur içerisinde geçirdik. Bayramınız mübarek olsun, Allah nice bayramlara ulaştırsın. Buraya Türkiye’nin yeni umudu ve gururu TOGG aracıyla geldik. Türkiye’de TOGG aracıyla ilgilenen en önemli yerin burası olması lazım. Çünkü burası, Türkiye’deki oto sanayi sisteminin kalbidir. Buna puan verecek, en iyi testi yapacak olan da sizlersiniz. Ben TOGG’u yaklaşık 10 gündür sürüyorum ve 10 gündür gerek sürüş keyfi, gerek sessizliği, modeli ve bir an önce hızlanması kendine ait büyük bir avantajdır. Allah hepsinden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Daha önce Türkiye uçak, araç yapmak istedi, yaptırmadılar. Cumhurbaşkanımız yerli ve milli arabayı milletimizle buluşturdu. İnanıyorum ki, bizden sonraki nesiller bizden daha fazla yerli araba markası üretecekler ve dünyayla buluşturacaklar. Çünkü Türkiye altyapısıyla, geldiği noktayla, ortaya koyduğu süreçlerle bu istikameti sürdürmektedir. Elbette dünyanın da karşı karşıya olduğu bir ekonomik dalgalanma var. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Bunları da görüyoruz’’ dedi.

Öte yandan, Bakan Soylu, sanayi esnafıyla birlikte TOGG marka aracı inceledi.