İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı'

Önceki bayramlara göre karayollarında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 58 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım' dedi.

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  • 04.05.2022 14:58
  • Güncelleme: 04.05.2022 16:14
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı'
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Önceki bayramlara göre karayollarında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 58 azaldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı’nda yaşanan trafik kazalarının, önceki bayramlara göre yüzde 58 azaldığını duyurdu. Bayram ziyaretlerinin yavaş yavaş bittiğini dile getiren Soylu, trafik kurallarına uyulmasının altını çizerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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“Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım.”

İHA

SHA Editör
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